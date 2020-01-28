THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi - Son Dakika
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THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske takma ve eldiven giyme izni verdi.

THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske takma ve eldiven giyme izni verdi.

Edinilen bilgiye göre THY, sefer düzenlediği Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni "koronavirüsü" nedeniyle THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verileceği öğrenildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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