THY, Çin uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY, Çin uçuşlarını durdurdu - Son Dakika

THY, Çin uçuşlarını durdurdu

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle bu ülkeye yaptığı seferleri 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı.

THY, Çin uçuşlarını durdurdu, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle bu ülkeye yaptığı seferleri 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yollarının seferlerini durdurduğunu Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz"

(Tuncer Cengiz/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
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