THY çocuklara simülatörle uçuş deneyimi yaşatıyor

Türk Hava Yolları (THY) Havacılık Akademisi, yarının pilotlarını, kabin görevlilerini ve uçak teknisyenlerini yetiştirmek amacıyla "Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi" programına başladı.

Atatürk Havalimanındaki THY Havacılık Akademisinde, "Her şey bir hayalle başlar" sloganıyla 8-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen havacılık ve uçuş eğitiminin ilki gerçekleştirildi.

Çocuklar, maketler üzerinden uçuş prensiplerini ve kontrol mekanizmalarını kendi elleriyle deneyimleme imkanı bulurken, aerodinamik çalışmalarla da temel uçma prensiplerini öğrendi ve kendi uçaklarını yaptı. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklara, uçuşun temel prensipleri, çeşitli videolarla uygulamalı olarak öğretildi.

Teorik eğitimlerde temel uçuş prensiplerini öğrendikten sonra eğitmenleriyle kokpitin başına geçen çocuklar, simülatör eşliğinde İstanbul Havalimanından kalkış yapıp, uçak kontrol sistemlerini kullanarak 15 dakikalık bir uçuş deneyimi yaşadı.

Eğitim programıyla çocuklar, profesyonellerin kullandığı, üç boyutlu sanal uçak simülasyonları ile galleyden kargo bölümüne, uçağın motorlarından iniş takımlarına kadar uçağın birçok bölümünü görüp inceleme fırsatı da elde etti.

Çocuklara temel uçuş prensiplerini öğreterek havacılık farkındalığını artırmayı, modeller ve simülatörlerin yer aldığı deneyimlerle dolu bir eğitim gününde gökyüzü sevdasını minik kalplere aşılamayı amaçlayan THY, hayallerinin peşinden koşan yarının pilotlarını, kabin görevlilerini ve uçak teknisyenlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

"Geleceğin pilotlarını yetiştiriyoruz"

THY Havacılık Akademisi Eğitim Bilgi Sistemleri Geliştirme Şefi ve "Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi" program koordinatörü Ramazan Seyfi, AA muhabirine, eğitimlerin 8-12 yaş arasındaki çocuklar için 09.00-16.00 saatleri arası bir günlük olarak tasarlandığını anlattı.

Eğitimlerin 15-20 kişilik öğrenci gruplarına yönelik olduğunu belirten Seyfi, "Amacımız, çocuklarımızı havacılıkla tanıştırmak, onlara havacılığı sevdirmek ve hayallerini somutlaştırarak gerçeğe dönüştürmek. Geleceğin havacılarını, kabin memurlarını, pilotlarını, uçak bakım teknisyenlerini yetiştiriyoruz." dedi.

Çeşitli materyaller kullandıkları teorik eğitimlerde çocuklara havacılığı, THY'nin yolcu uçaklarını, uçuş ve kumanda yüzeylerini tanıttıklarını ifade eden Seyfi, bir uçak nasıl uçtuğunu, nasıl havada kaldığını ve havacılıktaki temel prensipleri kendi tasarladıkları deney malzemelerini kullanarak çocuklara öğrettiklerini belirtti.

"İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak 15 dakika bir uçuyorlar"

Seyfi, eğitimler sırasında çocukların hem fen bilgisi dersi işlediğini hem de havacılığı öğrendiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"THY'de uçuş simülatörlerinin bulunduğu, gerçek uçuş deneyimlerinin yaşandığı kabin ve kokpit personelimizin eğitim aldığı alana gidiyoruz. Bu alanda çocuklar, gerçek bir kokpit ortamını, acil durum eğitimlerinin nasıl yapıldığını, uçağın nasıl güvenle uçurulduğunu ve yere indirildiğini, kabin personelinin onlara nasıl eğitimler alarak hizmet verdiğini öğreniyorlar. Sonra kendi simülatörlerimizde öğrendiğimiz uçuş deneyimlerini çocuklarımıza birebir yaşatıyoruz. Çocuklarımız İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak 15 dakikalık bir uçuş gerçekleştiriyorlar. Daha sonrasında tekrar İstanbul'a iniyorlar. Birçok çocuğumuz hayatlarında ilk defa bir kokpite binmiş, uçağın simülatörünü kullanmış oluyor."

Ramazan Seyfi, eğitimlerin ücretli olduğunu, öğrencilerin bireysel ya da okullardan grup halinde başvuru yaparak eğitimlere katılabildiğini aktardı.

Eğitimin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Seyfi, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak kentteki çocuk esirgeme yurdunda kalan çocuklara ise ücretsiz havacılık eğitimi verdiklerini sözlerine ekledi.

"Gerçek bir uçak kullanıyormuş hissi yaşadım"

Eğitime katılan öğrencilerden 11 yaşındaki Yusuf Evlan da uçakların ilgisini çektiğini, bu yüzden eğitim programına katıldığını söyledi.

Simülatörle uçuş deneyimi yaşadığını dile getiren Evlan, "Bu heyecanı burada yaşadım. Çok güzel bir duygu. Gerçek bir uçak kullanıyormuş hissi yaşadım." diye konuştu.

Eğitimlerde uçağın gövdesini, parçalarını, uçaktaki bazı materyallerin isimlerini, iniş takımlarını öğrendiğini belirten Evlan, "Bunların ismini bilmek ve nasıl kullanıldığını öğrenmek simülatörle uçuş eğitimi sırasında yönlendirmelerde çok daha rahat olmamızı sağlıyor ve sürüşü çok daha iyi bir hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Evlan, yaşıtlarına simülatörle uçuş deneyimi yaşamalarını önerisinde bulunarak, "İlk sürüşlerde zorlanabilirsiniz ama denedikçe öğreneceksiniz ve geliştireceksiniz." diye seslendi.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Zeynep Betül Kurtoğlu ise uçakların nasıl kalktığını, uçtuğunu ve indiğini öğrenmek için eğitimlere katıldığını ve büyüyünce hostes olmak istediğini belirtti. Kurtoğlu, teorik eğitimden sonra simülatörle uçuş deneyimi yaşayacağını için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

5. sınıf öğrencisi Hatice Hiranur Koç da uçağın parçalarını öğrenmek için geldiğini ve eğitimden büyük bir zevk aldığını dile getirdi.