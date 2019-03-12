Son Dakika Haberleri: THY'de Filosundaki Boeing 737 Max'ları Uçuştan Çekti

THY'de Filosundaki Boeing 737 Max'ları Uçuştan Çekti

33 dakika önce

Etiyopya havayollarına ait Boeing 737 Max uçağının düşmesinin ardından THY, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max model uçağını ikinci bir karara kadar seferden çektiğini açıkladı.

THY'de Filosundaki Boeing 737 Max'ları Uçuştan Çekti, System.String[]
Etiyopya havayollarına ait Boeing 737 Max uçağının düşmesinin ardından THY, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max model uçağını ikinci bir karara kadar seferden çektiğini açıkladı.

Etiyopya'da havayollarına ait Boeing 737 Max uçağının düşmesinin ardından bazı havayolu şirketlerinin güvenlik nedeniyle seferden çekmesinin ardından THY'de filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max model uçağını seferden çektiğini açıkladı.

Boeing 737 Max model uçakların seferden çekildiğini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları'ndan da yapılan açıklamada, "Uçuş emniyeti ve yolcu güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının operasyonlarını, Türkiye saati ile 20.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurmuştur" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:18 Kaynak: İHA

Etiyopya, Boeing 737, Türk Hava Yolları, Güncel
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