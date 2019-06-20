Son Dakika Haberleri: THY'de seçim yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

THY'de seçim yoğunluğu

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da yüzde 87,4 doluluk ile uçtuklarını duyurdu.

THY'de seçim yoğunluğu, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da yüzde 87,4 doluluk ile uçtuklarını duyurdu.
THY'den yapılan açıklamada, söz konusu seçim öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, İstanbul'da operasyonların, hareket merkezi İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürdürüldüğü, 20, 21, 22 ve 23 Haziran'da İstanbul kalkış ve varışlı toplam 4 bin 939 seferde 738 bin 413 yolcu taşınacağı bildirildi.
Dört günlük sayılar incelendiğinde, İstanbul'a gelen 382 bin 22 yolcu sayısının, İstanbul'dan ayrılan 356 bin 391 yolcu sayısına göre fazla olmasının dikkati çektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Havalimanı'nda başarılı bir operasyona imza atarak yüzde 85'in üzerinde doluluk oranına ulaşan Türk Hava Yolları, seçimi de kapsayan 20-23 Haziran tarihleri arasında yeni evinde yüzde 87'nin üzerinde doluluğa ulaştı ve bu süreçte bin 978 kalkış, bin 992 varış seferi icra edecek. Yolcu sayısının ve doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:40 Kaynak: AA
İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına "MBS" yanıtı İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm İSTANBUL- ŞİLE'DE HORTUM Binali Yıldırım: "Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok"

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:47:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'de seçim yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]