Son Dakika Haberleri: THY'de Taşınma İçin Yoğun Mesai

THY'de Taşınma İçin Yoğun Mesai

2 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ekip olarak taşınma için 37 hazırlık toplantısı yaptıklarını bildirdi.

THY'de Taşınma İçin Yoğun Mesai, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, ekip olarak taşınma için 37 hazırlık toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük taşınmaya adım adım hazırlandık. Arkadaşlarımız ile 37 taşınma hazırlık toplantısı yaptık. 29 Ekim 2018'den beri İstanbul Havalimanı'mızı arkadaşlarımız 3 bin 272 uçuş ve 415 bin yolcu ile ilmek ilmek deneyimlediler. Emeklerinize sağlık. Büyük taşınmaya ekip olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:15 Kaynak: AA

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