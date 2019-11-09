Son Dakika Haberleri: THY'den 10 Kasım'a özel Atatürk paylaşımı
Son Dakika Güncel THY'den 10 Kasım'a özel Atatürk paylaşımı

THY'den 10 Kasım'a özel Atatürk paylaşımı

7 saat önce

Türk Hava Yolları(THY), Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarından "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik!

THY'den 10 Kasım'a özel Atatürk paylaşımı, System.String[]

Türk Hava Yolları(THY), Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarından "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik!" notuyla anlamlı bir video paylaştı.


Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" notu düşüldü. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Hava Yolları, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:54 Kaynak: İHA
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