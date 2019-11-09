Son Dakika Haberleri: THY'den "10 Kasım'a özel video
Son Dakika Güncel THY'den '10 Kasım'a özel video

THY'den "10 Kasım'a özel video

7 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.

THY, resmi Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı.

THY'nin paylaşımında "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik" ifadelerine yer verildi.

THY'den 10 Kasım'a özel video

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Hava Yolları, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:15 Kaynak: AA
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