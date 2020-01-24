THY'den 2020'de 80 milyon yolcu hedefi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi THY'den 2020'de 80 milyon yolcu hedefi - Son Dakika Ekonomi

THY'den 2020'de 80 milyon yolcu hedefi

14 dakika önce

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığınca, bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin, faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjının da yüzde 23 ila yüzde 25 arasında olmasının hedeflendiği bildirildi.

THY'den 2020'de 80 milyon yolcu hedefi, System.String[]

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığınca, bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin, faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjının da yüzde 23 ila yüzde 25 arasında olmasının hedeflendiği bildirildi.

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:24 
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