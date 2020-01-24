THY'den 2020'de 80 milyon yolcu hedefi

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığınca, bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin, faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjının da yüzde 23 ila yüzde 25 arasında olmasının hedeflendiği bildirildi.