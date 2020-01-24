THY'den 2020'de 80 milyon yolcu hedefi
14 dakika önce
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığınca, bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin, faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjının da yüzde 23 ila yüzde 25 arasında olmasının hedeflendiği bildirildi.
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığınca, bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin, faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjının da yüzde 23 ila yüzde 25 arasında olmasının hedeflendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:24
Son Dakika 1 milyon Türk aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık kripto para işlemi yapıyor Son dakika: Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı Trump'ın İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlar, Türkiye'de yeni bir mülteci krizine sebep olacak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı