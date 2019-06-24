Son Dakika Haberleri: THY'den 737 MAX açıklaması
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THY'den 737 MAX açıklaması

34 dakika önce

TÜRK Hava Yolları(THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı.

THY'den 737 MAX açıklaması, System.String[]
TÜRK Hava Yolları(THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı. 
Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Büyüme stratejimiz dahilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:53 Kaynak: DHA
Boeing 737, Türk Hava Yolları, Güncel
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