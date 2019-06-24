THY'den 737 MAX açıklaması
34 dakika önce
TÜRK Hava Yolları(THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:53 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Yolları(THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737
MAX tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Büyüme stratejimiz dahilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.
- İstanbul
TÜSİAD ve TÜRKONFED'den İstanbul seçimi değerlendirmesi
Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!
Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama
Son Dakika! Motorine 29 kuruş zam geldi