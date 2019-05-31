Son Dakika Haberleri: THY'den ABD yolcularına uyarı
Son Dakika Güncel Haber

THY'den ABD yolcularına uyarı

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika'ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına...

THY'den ABD yolcularına uyarı, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin (TSA) aldığı karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika'ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediğini duyurdu.
THY'nin resmi internet sitesinden "Amerika Birleşik Devletlerine seyahat edecek yolcularımızın dikkatine" başlıklı duyuruda, alınan söz konusu karar uyarınca, İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Amerika'ya yapılacak seyahatlerde önceden satın alınmış sıvı formlu duty free ürünlerinin (100ml'yi aşan) kilitli poşet içerisinde olsa dahi el bagajı olarak taşınmasına izin verilmediği kaydedildi.
Duyuruda, ABD varışlı yolcuların İstanbul Havalimanı Duty Free'lerden yapacakları 100 mililitre üzeri sıvı satışlarının Duty Free yetkililerince kilitli poşetlerin (STEB) içerisinde kapı bölgesine getirilmediği takdirde uçuşa kabul edilmeyeceği kaydedilerek, "Amerika'ya Seyahat edecek yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için duty free alışverişlerinde uyarıları dikkate almalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:33 Kaynak: AA
İstanbul, Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı UBER sürücüleri sistemin kapanmasına saatler kala Binali Yıldırım'dan yardım istedi İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:49:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'den ABD yolcularına uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]