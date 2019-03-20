THY'den Açıklama
1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Türk Hava Yolları
(THY
) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Üstün, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:31 Kaynak: AA
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