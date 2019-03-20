Son Dakika Haberleri: THY'den Açıklama

THY'den Açıklama

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY'den Açıklama, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:31 Kaynak: AA

Twitter, Türk Hava Yolları, Güncel
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