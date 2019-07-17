THY'den açıklama
3 saat önce
Türk Hava Yolları (THY), İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.
Türk Hava Yolları Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:36 Kaynak: AA
(THY), İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul
Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığı bildirildi.
2020 THY Euroleague Final-Four Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde kazanılan büyük ikramiye bankada hazırlandı, talihlisini bekliyor Bakanlık'tan müze giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi