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THY'den açıklama - Son Dakika

THY'den açıklama

02.07.2021 16:11
THY'den açıklama, System.String[]

Türk Hava Yolları'nın 2 bin 500 kişiyi işten çıkarttığı iddialarıyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

Türk Hava Yolları'nın 2 bin 500 kişiyi işten çıkarttığı iddialarıyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

Türk Hava Yolları'nın 2 bin 500 kişiyi işten çıkarttığı iddialarıyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "YALAN: "İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi." Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise Twitter'da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır" dedi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi THY'den açıklama - Son Dakika Ekonomi


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