Son Dakika Haberleri: THY'den Atatürk'e özel video
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THY'den Atatürk'e özel video

7 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.

THY'den Atatürk'e özel video, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.

THY, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı.

Paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik." ifadelerine yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Hava Yolları, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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