Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi - Son Dakika

Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi

10.12.2020 19:05
Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi, System.String[]

Başakşehir kafilesinin Fransa'dan yurda döndüğü uçağın kaptan pilotunun yaptığı anonstaki "Göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız. Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan THY ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz" ifadeleri futbolcular tarafından alkışlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain takımı ile karşılaşan İstanbul Başakşehir takımı akşam saatlerinde özel uçakla yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel sefer ile İstanbul'a gelen Başakşehir takımı, uçakta kaptan pilotun "anons" sürpriziyle karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi H grubunda, deplasmanda Fransa'nın Paris Saint Germain takımına konuk olan Başakşehir Futbol Kulübü, karşılaşmanın 22. dakikasında yaşanan tatsız olaylar sonrasında kararlı bir duruş sergileyerek mücadelenin bir sonraki güne ertelenmesini sağlamıştı. Yarıda kalan maçın dün akşam tamamlanmasının ardından bugün yurda dönmek için Türk Hava Yolları'na ait TK 3234 sefer sayılı uçağa binen Başakşehir kafilesine, uçuş ekibi sürpriz jest yaptı.

Kaptan Pilot Erkan Eyyupoğlu, yaptığı anonsta zorluklara birlikte göğüs gereceklerine vurgu yaparak, "Ülkemizin değerli temsilcisi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün kıymetli futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileri. Kaptanınız konuşuyor! Belki bu maçı kaybettiniz... Ancak, göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız. Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan Türk Hava Yolları ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta beraberiz ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun" ifadelerini kullandı.

Anonsun bitmesinin ardından başta Pierre Webo olmak üzere uçakta bulunan tüm kafile kaptan pilotu alkışladı.

"DOSTLUĞA KARDEŞLİĞE VE BARIŞA GİDEN BU YOLCULUKTA HEP BERABERİZ"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında, kültürleri ve insanları tek bir renkte buluşturuyoruz. Mavide... Bir futbol maçında Başakşehir Futbol Kulübü'müzün maruz kaldığı ayrımcılığa da yine gökyüzünde karşılık veriyoruz. Dostluğa, kardeşliğe ve barışa giden bu yolculukta hep beraberiz" ifadelerini kullandı.

Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi

Paris Saint Germain, Türk Hava Yolları, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi 5 kişilik ailenin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, uyuşturucu bağımlısı çıktı 2 yaşındaki Esma'yı öldüren üvey baba, çocuğun öz amcalarına da silah çekmiş Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi         
18:56
Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek         
18:31
Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı         
17:56
TEM Otoyolu'nda vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü şahıs, polis ekiplerine saldırdı TEM Otoyolu'nda vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü şahıs, polis ekiplerine saldırdı         
17:51
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Kulüp başkanını silahlı saldırıda ağır yaralayan zanlının suç dosyası kabarık çıktı Kulüp başkanını silahlı saldırıda ağır yaralayan zanlının suç dosyası kabarık çıktı         
16:54
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 19:31:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei