THY'den Basın Mensuplarına Teşekkür Klibi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nın yapım ve taşınma sürecini haberleştiren basın mensuplarına hazırlanan bir kliple teşekkür etti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nın yapım ve taşınma sürecini haberleştiren basın mensuplarına hazırlanan bir kliple teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde 'Büyük Göç' Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından THY Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, basın mensuplarına yayınladığı bir kliple teşekkür etti. Havalimanı'nın yapım aşamasında taşınma güne kadar süreçte görev yapan basın mensuplarından oluşan kliple birlikte Üstün, basın mensuplarına teşekkür yazısı kaleme aldı. Üstün, teşekkür yazısında "Büyük maçlar asla yalnız kazanılmaz...Zaferler her ne kadar sahada kazanılmış gibi görünse de biliyoruz ki maçlar asla yalnız kazanılmaz. Ortada bir zafer varsa kameraların kör noktasında bambaşka bir güç de gizlidir. Saha kenarları boş değildir...Geçtiğimiz hafta, ilklerimizi yaşadığımız Atatürk Havalimanı'ndan yeni zaferlere uçacağımız İstanbul Havalimanı'na "büyük göç" için biz de sahadaydık. 45 saat olarak planlanan, çalışanlarımızın ve partnerlerimizin desteğiyle 32 saatte tamamladığımız bu operasyonda asla yalnız değildik. Kameraların önünde, arkasında ve sahanın kenarında olan arkadaşlarımız vardı, bizi yalnız bırakmayan. Gündüzün ayazında, gecenin ürkütücü soğuğunda yılmadan ve bıkmadan desteğini sürdüren basın mensubu arkadaşlarımızdan yankılanan "yalnız değilsiniz" tutumu bizlere ayrı bir onur yaşattı. Türk Hava Yolları yeni evinde tarihi zaferlere sizin desteğiniz ile uçacak. Yüreğinize ve emeğinize sağlık...Markamıza olan desteğiniz için teşekkür ederiz. Tarihi taşınma operasyonumuzda bizi asla yalnız bırakmayan basın çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.



(İHA)

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