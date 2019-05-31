Son Dakika Haberleri: THY'den bayramda 125 ek sefer
Son Dakika Güncel Haber

THY'den bayramda 125 ek sefer

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini 125 ek sefer ile karşılayacak.

THY'den bayramda 125 ek sefer, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini 125 ek sefer ile karşılayacak.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'de 50, yurt dışında ise 260 noktaya uçan THY, 31 Mayıs Cuma günü akşamı başlayacak ve 9 gün sürecek tatil nedeniyle birçok destinasyona ek uçuş düzenleyecek. Ek seferlerin 122'si AnadoluJet, 3'ü Türk Hava Yolları için planlandı.
Gerek Türkiye'nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan; Antalya Havalimanı'na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 11, Bodrum- Milas Havalimanı'na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı'na 8 ek uçuş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan; Bodrum-Milas Havalimanı'na 13, Antalya Havalimanı'na 7 ve Dalaman Havalimanı'na 6 ek uçuş düzenlenecek.
Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:38 Kaynak: AA
Türkiye, Ramazan Bayramı, Türk Hava Yolları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli kırsalında görülen vaşak kent merkezine indi Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı (Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:21:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY'den bayramda 125 ek sefer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]