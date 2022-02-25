THY'DEN BELARUS, KİŞİNEV VE ROSTOV UÇUŞLARIYLA İLGİLİ İPTAL AÇIKLAMASI - Son Dakika
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THY'DEN BELARUS, KİŞİNEV VE ROSTOV UÇUŞLARIYLA İLGİLİ İPTAL AÇIKLAMASI

25.02.2022 00:35
THY'DEN BELARUS, KİŞİNEV VE ROSTOV UÇUŞLARIYLA İLGİLİ İPTAL AÇIKLAMASI

TÜRK Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapacağı Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

TÜRK Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapacağı Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesi üzerinden Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarına yönelik yapılan duyuruda, "26 Şubat (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Kişinev uçuşlarımız 3 Mart (dahil), Rostov uçuşlarımız 4 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadelerine yer verildi.


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Türk Hava Yolları, Kişinev, Belarus, Rostov, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY'DEN BELARUS, KİŞİNEV VE ROSTOV UÇUŞLARIYLA İLGİLİ İPTAL AÇIKLAMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY'DEN BELARUS, KİŞİNEV VE ROSTOV UÇUŞLARIYLA İLGİLİ İPTAL AÇIKLAMASI - Son Dakika
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