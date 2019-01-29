Son Dakika Haberleri: THY'den, Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuş

THY'den, Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuş

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor.

THY'den, Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuş, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Berlin'den Antalya'ya direkt uçuşlar 3 Nisan'da başlayacak. Yaz sezonu boyunca haftada iki frekans olarak karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Antalya'ya THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile ulaşabilecek.

Stuttgart'tan Antalya'ya 31 Mart'ta başlayacak direkt seferler de haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:08 Kaynak: AA

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