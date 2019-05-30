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THY'den bilet değişikliği uyarısı

27 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, 6 Mayıs ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı/varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların, 31...

THY'den bilet değişikliği uyarısı, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, 6 Mayıs ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı/varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların, 31 Mayıs'a kadar işlem yaptırmaları gerektiği uyarısında bulundu. pıldı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 23 Haziran'da İstanbul'da oy kullanacak yolculara bilet iade ve değişikliği hakkında bazı haklar tanındığı hatırlatılarak, yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuşa yapılması durumunda, rezervasyon değişikliklerinin ücretsiz gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, 6 Mayıs ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı/varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların, 31 Mayıs'a kadar işlem yaptırmaları gerektiği ifade edilerek, "Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bilet süresini uzatmak isteyen yolculardan herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeden biletin geçerliliğinin orijinal seyahat tarihinden 7 gün sonrasına kadar uzatılabileceği belirtildi.
İlgili uygulamaların sadece THY ve AnadoluJet'in icra ettiği seferlerde geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, "İlgili işlemler THY satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir.
Sunulan haklar promosyon dahil tüm bilet tipleri için geçerlidir." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:13 Kaynak: AA
6 Mayıs, İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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