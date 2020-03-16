THY'den bilet değişim açıklaması - Son Dakika

THY'den bilet değişim açıklaması
31 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY), bilet değişikliklerinde yaşanan gecikmelerin çözüme kavuşturulacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:26 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), bilet değişikliklerinde yaşanan gecikmelerin çözüme kavuşturulacağını duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan, THY'nin bu zorlu günlerde de vatandaşlara destek olmaya devam edeceğini kaydetti.
Üstün, "Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler, her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz." açıklaması yaptı.
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