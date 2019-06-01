THY'den bilet değişiminde seçim kolaylığı
36 dakika önce
THY, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi nedeniyle biletlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcular için bazı düzenlemeler yapıldığını bildirdi.
THY
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:13
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi nedeniyle biletlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcular için bazı düzenlemeler yapıldığını bildirdi.
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