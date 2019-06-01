Son Dakika Haberleri: THY'den bilet değişiminde seçim kolaylığı
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THY'den bilet değişiminde seçim kolaylığı

36 dakika önce

THY, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi nedeniyle biletlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcular için bazı düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

THY'den bilet değişiminde seçim kolaylığı, System.String[]
THY, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi nedeniyle biletlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcular için bazı düzenlemeler yapıldığını bildirdi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:13 
Ekonomi
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