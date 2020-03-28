THY'den bilet satışı açıklaması - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışı uçuşlarını iptal eden iç hatta ise 14 noktaya uçacak olan Türk Hava Yolları (THY), gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, Yurtiçi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir" dedi.

- Yıldız