Son Dakika Haberleri: THY'den Buzlanmaya Karşı Önlem

THY'den Buzlanmaya Karşı Önlem

1 saat önce

İstanbul'da dün gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, Türk Hava Yolları (THY) buzlanmaya karşı uçaklarında önlem aldı.

THY'den Buzlanmaya Karşı Önlem, System.String[]
İstanbul'da dün gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, Türk Hava Yolları (THY) buzlanmaya karşı uçaklarında önlem aldı.

Edinilen bilgiye göre "de-icing" işlemi uygulanan THY uçakları, buzlanmaya karşı glikoz karışımı bir sıvı ile yıkandı.

THY, yolcularının güvenli ve konforlu seyahat etmeleri için Atatürk Havalimanı'nda dün 1, bugün de 14 uçağa (3 geniş, 12 dar gövdeli) buzlanmaya karşı glikoz karışımı düşük donma dereceli sıvı ile özel bir işlem uyguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:46 Kaynak: AA

İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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