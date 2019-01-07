Son Dakika Haberleri: THY'den Buzlanmaya Karşı Önlem - İstanbul

THY'den Buzlanmaya Karşı Önlem - İstanbul

35 dakika önce

İstanbul'da dün gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, Türk Hava Yolları (THY) buzlanmaya karşı uçaklarında önlem aldı.

İstanbul'da dün gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, Türk Hava Yolları (THY) buzlanmaya karşı uçaklarında önlem aldı.

Edinilen bilgiye göre "de-icing" işlemi uygulanan THY uçakları, buzlanmaya karşı glikoz karışımı bir sıvı ile yıkandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:55 Kaynak: AA

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