THY'den Buzlanmaya Karşı Önlem - İstanbul
35 dakika önce
İstanbul'da dün gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, Türk Hava Yolları (THY) buzlanmaya karşı uçaklarında önlem aldı.
İstanbul'da dün gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, Türk Hava Yolları (THY) buzlanmaya karşı uçaklarında önlem aldı.
Edinilen bilgiye göre "de-icing" işlemi uygulanan THY uçakları, buzlanmaya karşı glikoz karışımı bir sıvı ile yıkandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:55 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Tartışmalarına Noktayı Koydu
THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu
Tam 191 Kilo Patlayıcı ile Büyükşehirleri Kana Bulayacaklardı