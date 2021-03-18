THY'den Çanakkale Zaferi'ne giden yolu açan pilot Durusoy ile şehitler anısına kısa film - Son Dakika

THY'den Çanakkale Zaferi'ne giden yolu açan pilot Durusoy ile şehitler anısına kısa film
18.03.2021 12:13
Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı.
Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan özel video, 7 Mart 1915'te kritik keşif uçuşu ile zafere giden yolu açanlardan pilot Mehmet Cemal Durusoy'a ithaf edildi.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Bugün gökyüzünde uçuyorsak özgürce; o gün bu toprakları geçilmez kılanlar sayesinde... Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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