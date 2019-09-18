THY'den Çin'in Xian kentine sefer
24 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığınca, Çin'in Xian kentine tarifeli seferler başlatıldığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:52 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığınca, Çin'in Xian kentine tarifeli seferler başlatıldığı duyuruldu.
THY'nin yeni hat açılışına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak Çin'in Xian kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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