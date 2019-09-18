Son Dakika Haberleri: THY'den Çin'in Xian kentine sefer
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THY'den Çin'in Xian kentine sefer

24 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığınca, Çin'in Xian kentine tarifeli seferler başlatıldığı duyuruldu.

THY'den Çin'in Xian kentine sefer, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığınca, Çin'in Xian kentine tarifeli seferler başlatıldığı duyuruldu.

THY'nin yeni hat açılışına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak Çin'in Xian kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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