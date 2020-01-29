THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama - Son Dakika

Bazı havayolu şirketlerinin Corona virüsü nedeniyle Çin uçuşlarını iptal etmesinin ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bazı havayolu şirketlerinin Corona virüsü nedeniyle Çin uçuşlarını iptal etmesinin ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Üstün, "Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" paylaşımı yaptı.

(Tuncer Cengiz/İHA)