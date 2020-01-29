THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama - Son Dakika

THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama

7 saat önce

Bazı havayolu şirketlerinin Corona virüsü nedeniyle Çin uçuşlarını iptal etmesinin ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama, System.String[]

Bazı havayolu şirketlerinin Corona virüsü nedeniyle Çin uçuşlarını iptal etmesinin ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bazı havayolu şirketlerinin Corona virüsü nedeniyle Çin uçuşlarını iptal etmesinin ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Üstün, "Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" paylaşımı yaptı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı
Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu Oğuzhan Özyakup: Bu bir veda değil, sadece bir ara

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:34:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]