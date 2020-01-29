THY'DEN ÇİN UÇUŞLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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THY'DEN ÇİN UÇUŞLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

6 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, koronavirüs nedeniyle Çin uçuşları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

THY'DEN ÇİN UÇUŞLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA, System.String[]

TÜRK Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, koronavirüs nedeniyle Çin uçuşları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:26 Kaynak: DHA
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