THY'den Çin uçuşları ile ilgili açıklama - Son Dakika

THY'den Çin uçuşları ile ilgili açıklama
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TÜRK Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, koronavirüs nedeniyle Çin uçuşları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, koronavirüs nedeniyle Çin uçuşları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.
Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."
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