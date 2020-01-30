THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'koronavirüs' nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında planlı uçuşlarda sefer sayısının azaltılacağını duyurdu.

THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'koronavirüs' nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında planlı uçuşlarda sefer sayısının azaltılacağını duyurdu.

Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından açıklama yaptı. Üstün, " Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadelerini kullandı. Ücretsiz bilet değişikliği iade ve tarih-parkur değişikliği talepleriyle ilgili olarak ise Üstün yolcuların çağrı merkezleri, satış ofisleri ve THY'nin resmi sitesinden gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
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