THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'koronavirüs' nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında planlı uçuşlarda sefer sayısının azaltılacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'koronavirüs' nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında planlı uçuşlarda sefer sayısının azaltılacağını duyurdu.
Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından açıklama yaptı. Üstün, " Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadelerini kullandı. Ücretsiz bilet değişikliği iade ve tarih-parkur değişikliği talepleriyle ilgili olarak ise Üstün yolcuların çağrı merkezleri, satış ofisleri ve THY'nin resmi sitesinden gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.
- İstanbul
Son Dakika Koronavirüs sebebiyle Çin'de evlilik ve defin işlemleri yasaklandı Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga Çin hükümeti sert tedbirleri uygulamaya koydu! Vuhan'dan gelenler evlerine hapsediliyor