THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'koronavirüs' nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında planlı uçuşlarda sefer sayısının azaltılacağını duyurdu.

Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından açıklama yaptı. Üstün, " Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadelerini kullandı. Ücretsiz bilet değişikliği iade ve tarih-parkur değişikliği talepleriyle ilgili olarak ise Üstün yolcuların çağrı merkezleri, satış ofisleri ve THY'nin resmi sitesinden gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.

- İstanbul