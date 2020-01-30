THY'DEN ÇİN UÇUŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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THY'DEN ÇİN UÇUŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

6 saat önce

THY, 5 Şubat-29 Şubat arasında tarifeli Çin uçuşlarını azaltacağını açıkladıHaber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHATürk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'koronavirüs' nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat...

THY'DEN ÇİN UÇUŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA, System.String[]

-THY, 5 Şubat-29 Şubat arasında tarifeli Çin uçuşlarını azaltacağını açıkladı

Haber-Kamera:  Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'koronavirüs' nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında planlı uçuşlarda sefer sayısının azaltılacağını duyurdu.Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından açıklama yaptı. Üstün, " Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadelerini kullandı. Ücretsiz bilet değişikliği iade ve tarih-parkur değişikliği talepleriyle ilgili olarak ise Üstün yolcuların çağrı merkezleri, satış ofisleri ve THY'nin resmi sitesinden gerekli desteğin sağlanacağını duyurdu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
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