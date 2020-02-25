THY'den Çin ve İran uçuşlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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THY'den Çin ve İran uçuşlarıyla ilgili açıklama

6 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY), 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladığı Çin uçuşlarının ardından, İran'da Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

THY'den Çin ve İran uçuşlarıyla ilgili açıklama, System.String[]
TÜRK  Hava Yolları (THY), 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladığı Çin uçuşlarının ardından, İran'da Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamada koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair bazı güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamada korona virüsü nedeniyle yaşanan gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile görüşülerek yakından takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamda, virüsün yayılımına ve etkilerine yönelik önlem amaçlı Çin ve İran'a düzenlenen  seferlerlerde düzenlemeler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çin'e düzenlediğimiz seferlerimiz 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. İran seferlerimiz ise Tahran'a düzenlediğimiz uçuşlarımız hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz, 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Seyahatinizi alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:45 Kaynak: DHA
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