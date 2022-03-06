THY'DEN ÇOCUKLU AİLELER İÇİN ÖZEL CHECK-İN KONTUARI - Son Dakika
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THY'DEN ÇOCUKLU AİLELER İÇİN ÖZEL CHECK-İN KONTUARI

06.03.2022 10:37

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan aileleri ile seyahat eden çocukların havalimanı deneyimini keyifli hale getirmek amacıyla tasarladığı 'Aile check-in kontuarı'nı hizmete sundu.

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan aileleri ile seyahat eden çocukların havalimanı deneyimini keyifli hale getirmek amacıyla tasarladığı 'Aile check-in kontuarı'nı hizmete sundu.

İstanbul Havalimanı'nda özel olarak tasarlanan kontuar, bilet ve bagaj işlemleri yapıldığı sırada çocukların sıkılmadan keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan olarak oluşturuldu. Bulut motifleri ve sek sek temalı zemin uygulamalarının yerleştirildiği alanda çocuk yolcuların emniyeti de düşünülerek bazı alanlar kauçuk ile kaplandı. TGS yer hizmetleri personeli tarafından karşılanan çocuklu aileler, dört ayrı bölümden oluşan alanda, işlemlerini çok kısa sürede yaptırabiliyor.

ANNE VE BABALAR MEMNUN KALDI

Çocukları ile birlikte 'Aile check-in kontuarı' hizmetini deneyimleyen yolcular, oluşturulan alandan oldukça memnun kaldı. Eşi Yağmur Korkmaz ve oğlu ile birlikte seyahati olan Mehmet Fatih, Daha önce diğer kontuarlarda sıraya giriyorduk. Çocuklu ailelere pozitif bir ayrımcılık olmuş. Sıramız hemen geldi. Normal yerde 10 dakika bekliyorduk. Şimdi işlemlerimizi hemen yaptık. Çocuklar için de iyi olmuş. Beklerken sıkılıyorlardı. Şimdi oynayarak bekliyorlar. Çok büyük kolaylık olmuş diye konuştu. 5 buçuk yaşındaki kızıyla birlikte Adana uçuşu için havalimanına gelen Tuğçe Çağla Akpınar ise, Benim kızım genellikle çok yaramazlık yapardı. Şimdi sıkılmadan oynadı. Uygulama çok güzel olmuş dedi.

THY'DEN ÇOCUKLU AİLELER İÇİN ÖZEL CHECK-İN KONTUARI
THY'DEN ÇOCUKLU AİLELER İÇİN ÖZEL CHECK-İN KONTUARI
THY'DEN ÇOCUKLU AİLELER İÇİN ÖZEL CHECK-İN KONTUARI
THY'DEN ÇOCUKLU AİLELER İÇİN ÖZEL CHECK-İN KONTUARI

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İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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