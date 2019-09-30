THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası
1 saat önce
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyada Doğu Avrupa ve Balkanlar'da birçok noktaya her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sunuluyor.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyada Doğu Avrupa ve Balkanlar'da birçok noktaya her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:41
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