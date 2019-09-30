Son Dakika Haberleri: THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası
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THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası

1 saat önce

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyada Doğu Avrupa ve Balkanlar'da birçok noktaya her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sunuluyor.

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası, System.String[]

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyada Doğu Avrupa ve Balkanlar'da birçok noktaya her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sunuluyor.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:41 
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