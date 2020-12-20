THY'den durdurulan uçuşlarla ilgili açıklama - Son Dakika

THY'den durdurulan uçuşlarla ilgili açıklama
20.12.2020 23:41
İNGİLTERE'DE hızlı yayılan koronavirüsün bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını ortaya çıkması ve uçuşların askıya alınmasının ardından Türk Hava Yolları'dan (THY)yapılan açıklamada, "Hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz" denildi.
İNGİLTERE'DE hızlı yayılan koronavirüsün bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını ortaya çıkması ve uçuşların askıya alınmasının ardından Türk Hava Yolları
'dan (THY)yapılan açıklamada, "Hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz" denildi.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz.Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir"dedi.
- İstanbul
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