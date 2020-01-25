THY'DEN ELAZIĞ'A EK SEFER - Son Dakika

THY'DEN ELAZIĞ'A EK SEFER
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Elazığ'da meydana gelen depremin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları(THY) İstanbul ve Ankara' dan bu kente ek sefer düzenleme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları(THY) İstanbul ve Ankara' dan bu kente ek sefer düzenleme kararı aldı.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Ankara'dan Elazığ'a 2, Sabiha' dan Elazığ'a 1, İstanbul Havalimanından Elazığ'a ve Malatya
' ya 1 ek sefer planlanladık" dedi.
- İstanbul
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