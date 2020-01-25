THY'DEN ELAZIĞ'A EK SEFER - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları(THY) İstanbul ve Ankara' dan bu kente ek sefer düzenleme kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Ankara'dan Elazığ'a 2, Sabiha' dan Elazığ'a 1, İstanbul Havalimanından Elazığ'a ve Malatya ' ya 1 ek sefer planlanladık" dedi.

- İstanbul