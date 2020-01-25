THY'den Elazığ'a ek sefer - Son Dakika
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THY'den Elazığ'a ek sefer

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen depremin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları(THY) İstanbul ve Ankara' dan bu kente ek sefer düzenleme kararı aldı.

THY'den Elazığ'a ek sefer, System.String[]
ELAZIĞ'da meydana gelen depremin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları(THY) İstanbul ve Ankara' dan bu kente ek sefer düzenleme kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Ankara'dan Elazığ'a 2, Sabiha' dan Elazığ'a 1, İstanbul Havalimanından Elazığ'a ve Malatya' ya 1 ek sefer planlanladık" dedi.


- İstanbul
Türk Hava Yolları, İstanbul, Ankara, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
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