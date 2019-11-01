THY'den filodaki Boeing 737NG serisi uçaklara ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları(THY), bazı Boeing 737NG uçaklarının gövde ve kanat birleşiminin bulunduğu bölümdeki bir parçada yaşanan soruna ilişkin KAP'a yaptığı bildirimde, "Bakıma alınan uçağımız dışında hiçbir uçağımızda uçuşa elverişlilik direktifi doğrultusunda teknik müdahale gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li uçak üreticisi Boeing tarafından üretilen bazı 737NG uçaklarındaki kanat ve gövdeyi birbirine bağlı tutan parçada sorun çıktığı yönündeki haberler üzerine, bahsi geçen uçak tipini filosunda bulunduran Türk Hava Yolları da harekete geçti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) konuya ilişkin bildirimde bulunan THY, filoda bahsi geçen kriter kapsamındaki uçakların teknik incelemeye alındığını ve 20 uçaktan sadece birinin bakıma alındığını açıkladı.

THY'DEN KONUYA İLİŞKİN KAP'A BİLDİRİM

THY tarafından KAP'a yapılan bildirimde "Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından, Boeing 737NG serisi uçaklar için 3 Ekim 2019 tarihinde belirli konma sayısına ulaşanlarının, kanat ve gövde birleşim bölgelerinin periyodik kontrolüne ilişkin esaslar tanımlanmıştır. Direktif kapsamına giren yaklaşık 20 adet uçağımızın teknik incelemeleri tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen kontroller neticesinde belirtilen konma sayısına ulaşmış olan uçaklarımızdan sadece bir tanesi bakıma alınmıştır. Bakıma alınan uçağımız dışında hiçbir uçağımızda uçuşa elverişlilik direktifi doğrultusunda teknik müdahale gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler Boeing firması ile haftalık olarak yapılan toplantılar ve FAA tarafından yayınlanan bildirimler üzerinden takip edilmektedir. Ortaklığımız uçuş güvenliğini her zaman birinci öncelikte tutan ve tutmaya devam edecek olan bir yaklaşımla ilgili üreticiler ve havacılık otoriteleri ile koordineli çalışmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Ferhat Yasak/İHA)