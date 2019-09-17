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THY'den forma sponsorluğu

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray'ın 2019-20 sezonu Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru oldu.

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Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray'ın 2019-20 sezonu Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru oldu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, bu sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara THY logolu forma ile çıkacak.

2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa maçlarında THY logosunu formasında taşıyacak.

Club Brugge ile yarın oynayacağı maçtan itibaren THY logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, turnuva seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı hava yoluyla gerçekleştirecek.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu
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