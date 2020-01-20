THY'den Garanti BBVA yalanlaması - Son Dakika
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THY'den Garanti BBVA yalanlaması

6 saat önce

TÜRK Hava Yolları,(THY) Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yaptığı Garanti BBVA yollarını ayırıyor iddialarına yalanlama geldi.

THY'den Garanti BBVA yalanlaması, System.String[]
TÜRK Hava Yolları,(THY) Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yaptığı Garanti BBVA yollarını ayırıyor iddialarına yalanlama geldi.

Konuyla ilgili olarak twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bazı yayın organlarında yer alan, ' Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız"dedi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
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