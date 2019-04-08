Son Dakika Haberleri: THY'den Gazetecilere Teşekkür

THY'den Gazetecilere Teşekkür

13 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan "Büyük Göç" sırasında çalışan basın mensuplarına bir mektupla teşekkür etti.

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan "Büyük Göç" sırasında çalışan basın mensuplarına bir mektupla teşekkür etti.

Üstün, "Basınımızın değerli çalışanlarına" başlıklı mektupta, büyük maçların asla yalnız kazanılmadığını belirtti.

"Zaferlerin her ne kadar sahada kazanılmış gibi görünse de biliyoruz ki maçlar asla yalnız kazanılmaz. Ortada bir zafer varsa kameraların kör noktasında bambaşka bir güç de gizlidir. Saha kenarları boş değildir" ifadelerini kullanan Üstün, geçen hafta, ilkleri yaşadıkları Atatürk Havalimanı'ndan yeni zaferlere uçacakları İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" için sahada olduklarını anımsattı.

Üstün, 45 saat olarak planlanan, çalışanların ve partnerlerinin desteğiyle 32 saatte tamamladıkları bu operasyonda asla yalnız olmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kameraların önünde, arkasında ve sahanın kenarında olan arkadaşlarımız vardı, bizi yalnız bırakmayan. Gündüzün ayazında, gecenin ürkütücü soğuğunda yılmadan ve bıkmadan desteğini sürdüren basın mensubu arkadaşlarımızdan yankılanan 'yalnız değilsiniz' tutumu bizlere ayrı bir onur yaşattı. Türk Hava Yolları yeni evinde tarihi zaferlere sizin desteğiniz ile uçacak. Yüreğinize ve emeğinize sağlık. Markamıza olan desteğiniz için teşekkür ederiz. Tarihi taşınma operasyonumuzda bizi asla yalnız bırakmayan basın çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."

Üstün, basın çalışanları için teşekkür videosu çekildiğini kaydederek, söz konusu videonun linkini paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:33 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Türk Hava Yolları, Güncel
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