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THY'den Güney Avrupa'ya seyahat edeceklere özel kampanya - Son Dakika

THY'den Güney Avrupa'ya seyahat edeceklere özel kampanya

17.02.2022 11:24
THY'den Güney Avrupa'ya seyahat edeceklere özel kampanya

Dünyanın en çok ülkesine sefer yapan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa ülkelerinden İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Malta'da bulunan 24 uçuş noktasına avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Dünyanın en çok ülkesine sefer yapan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa ülkelerinden İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Malta'da bulunan 24 uçuş noktasına avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda, bugünden itibaren 25 Şubat'a kadar satın alacakları biletler ile 1 Mart-15 Haziran arasında her şey dahil 149 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamındaki fiyatlar, THY'nin internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "4440849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

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Türk Hava Yolları, Güney Avrupa, İtalya, Malta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY'den Güney Avrupa'ya seyahat edeceklere özel kampanya - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY'den Güney Avrupa'ya seyahat edeceklere özel kampanya - Son Dakika
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