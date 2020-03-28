THY'den iç hat seferlerine sınırlama - Son Dakika

THY'den iç hat seferlerine sınırlama
6 saat önce
THY'den iç hat seferlerine sınırlama Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarısadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir'e sefer gerçekleştirecek.
THY'den iç hat seferlerine sınırlama
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarısadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir'e sefer gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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