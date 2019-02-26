Son Dakika Haberleri: THY'den İkinci Pilot Aday Adaylarına Müjde

THY'den İkinci Pilot Aday Adaylarına Müjde

1 saat önce

Türk Hava Yolları, pilot yetkinliklerinin ölçüldüğü CRM sürecinde 2019 öncesinde iki kez olumsuz not alan ikinci pilot aday adaylarının sürece yeniden katılacağını duyurdu.

THY'den İkinci Pilot Aday Adaylarına Müjde, System.String[]
Türk Hava Yolları, pilot yetkinliklerinin ölçüldüğü CRM sürecinde 2019 öncesinde iki kez olumsuz not alan ikinci pilot aday adaylarının sürece yeniden katılacağını duyurdu.

Aday adayları tüm koşullarının uygun olması halinde, 18-24 ay süren eğitim sonrası THY filosunda ikinci pilot olarak uçmaya başlayacak.

Türk Hava Yolları İstihdam Müdürlüğü'nün (Kokpit), "Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adaylarının Dikkatine" başlığı ile yayınladığı duyuru şöyle:

"2019 yılı öncesinde CRM sürecinde re-test olumsuz (2 defa olumsuz) durumunda olan adaylarımız sürece tekrar dahil edilmiştir. Süreç ile ilgili işleyişi bilgilerinize sunarız.CRM sürecinde re-test olumsuz (1 kere DLR-2 ve 1 kere İstanbul Üniversitesi) olan adaylarımıza mail yoluyla başvuru linki gönderilecek olup adayların belirtilen link üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Tarafına mail ulaşmayan bu kapsamdaki adaylar,  "kokpitistihdam@THY.com " mail adresi ile iletişime geçebilir. Dil belgesi geçerliliğini yitiren adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, kurul mülakatı süreci öncesine kadar (yaklaşık 2 ay) dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. DLR-1 sürecinde olumlu olan adayların sonuçları, adayın sınava katılmış olduğu tarih itibariyle 2 yıl geçerlidir. Diğer süreçlerin geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Süreçleri geçerliliğini yitiren adaylar tüm süreçlere tekrar katılım gösterecektir. Adaylar bu süreçlerden birinde olumsuz olmaları durumunda sürece devam edemeyecektir. THY A.O. süreçlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar."

DLR-1 Sınavı: 1 gün süren, 8 tane bilgi ve yetenek modülünden oluşan teknik bir sınavdır.

CRM Mülakatı: Adayların pilot yetkinliklerinin ölçüldüğü mülakat. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:28 Kaynak: DHA

İstanbul, Pilot, Türk Hava Yolları, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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