THY'den İngiltere uçuşlarına ilişkin açıklama - Son Dakika

THY'den İngiltere uçuşlarına ilişkin açıklama

02.01.2021 10:58
THY'den İngiltere uçuşlarına ilişkin açıklama, System.String[]

Türk Hava Yolları, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu ve İngiltere varışlı uçuşlarının yanı sıra İngiltere çıkışlı transit seferlerin planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu ve İngiltere varışlı uçuşlarının yanı sıra İngiltere çıkışlı transit seferlerin planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde mutasyona uğramış 15 korona virüs vakasının tespit edilmesi nedeniyle İngiltere'ye gerçekleştirilen seferlerin durdurulduğunu açıklamıştı. Bugün de Türk Hava Yolları'ndan (THY) konuya ilişkin bir açıklama geldi. THY, İngiltere çıkışlı ve Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi otoritelerce alınan karar uyarınca, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulmuştur. Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı-başka ülke varışlı(transit) planlandığı şekilde devam etmektedir. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 08 49 numaralı çağrı merkezimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Konu hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler, web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaya devam edecektir" açıklamasına yer verildi.

-İHA-

THY'den İngiltere uçuşlarına ilişkin açıklama
THY'den İngiltere uçuşlarına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları, İngiltere, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY'den İngiltere uçuşlarına ilişkin açıklama - Son Dakika


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