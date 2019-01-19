Son Dakika Haberleri: THY'den İstanbul Havalimanı'na Taşınma Hazırlıkları

THY'den İstanbul Havalimanı'na Taşınma Hazırlıkları

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.

THY'den İstanbul Havalimanı'na Taşınma Hazırlıkları, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından THY personelinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Ekip Hazır! 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız. Ama diyoruz ki, #SahaBizimMaçBizim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Bilal Ekşi, İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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