THY'den İstanbul Havalimanı'na Taşınma Hazırlıkları
1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.
Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, İstanbul
Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.
Ekşi, Twitter
hesabından THY personelinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Ekip Hazır! 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız. Ama diyoruz ki, #SahaBizimMaçBizim." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:02 Kaynak: AA
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