THY'den İstanbul Havalimanı'ndan Yeni Seferler
3 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan iç hatta Diyarbakır, Kayseri, Hatay, dış hatta Moskova, Frankfurt, Münih, Paris, Aşkaabat ile Tiflis'e tarifeli seferlerin 10 Ocak ve sonrasında başlayacağını bildirdi.
Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, İstanbul
Havalimanı'ndan iç hatta Diyarbakır
, Kayseri
, Hatay
, dış hatta Moskova
, Frankfurt
, Münih
, Paris
, Aşkaabat ile Tiflis'e tarifeli seferlerin 10 Ocak ve sonrasında başlayacağını bildirdi.
Ekşi, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara
, Antalya
, İzmir
, Trabzon
, Adana
, Gaziantep
, Bakü
ve Ercan'a (KKTC
) sefer gerçekleştirildiğini anımsattı.
İstanbul Havalimanı'nda büyük güne adım adım yaklaşıldığını kaydeden Ekşi, "Satışa açılan, 10 Ocak ve devamında başlayacaklar: Diyarbakır, Kayseri, Hatay, Moskova, Frankfurt, Münih, Paris, Aşkaabat,Tiflis. Web sitesinde fırsatlar bekliyor." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:37 Kaynak: AA
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