Türk Hava Yolları(THY)'nın 21 Ekim'de İtalya 'da Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferleri, İtalya'daki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › THY'DEN İTALYA'DA BAZI SEFERLERİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

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