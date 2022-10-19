THY'DEN İTALYA'DA BAZI SEFERLERİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

THY'DEN İTALYA'DA BAZI SEFERLERİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

19.10.2022 18:57
THY'DEN İTALYA'DA BAZI SEFERLERİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları(THY)'nın 21 Ekim'de İtalya'da Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferleri, İtalya'daki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Türk Hava Yolları(THY)'nın 21 Ekim'de İtalya'da Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferleri, İtalya'daki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi. THY'nin İtalya'daki istasyonlarında görevli personelin konuyu yakından takip ettiği ve gelişmelerin aktarılacağı belirtildi.

İPTALLERBuna göre 21 Ekim'de iptal edilen seferler şu şekilde: TK 1873-İstanbul-MilanoTK1874-Milano İstanbulTK 1895-İstanbul-MilanoTK1896 Milano-İstanbulAnadoluJet TK 7976 Sabiha Gökçen-Bergamo

AnadoluJet TK7977 Bergamo-Sabiha Gökçen


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Tunus'ta 177 düzensiz göçmen yakalandı Tunus'ta 177 düzensiz göçmen yakalandı İtalya'da Berlusconi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'den bahsettiği ses kaydı tartışma yarattı İtalya'da Berlusconi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'den bahsettiği ses kaydı tartışma yarattı THY ve Anadolujet'in İtalya seferlerine grev engeli THY ve Anadolujet'in İtalya seferlerine grev engeli

Türk Hava Yolları, Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'DEN İTALYA'DA BAZI SEFERLERİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: THY'DEN İTALYA'DA BAZI SEFERLERİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement